Premio 'Giornalisti toscani 2018' al Corpo della Polizia Penitenziaria

L’Associazione stampa Toscana ha deciso di conferire il premio giornalisti toscani 2018 alle donne e agli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria della Toscana come riconoscimento per l’impegno quotidiano profuso nella difficoltà di un mondo, quello del carcere, dove burocrazia e fattore umano sono inscindibilmente legati. Come silenziosi protagonisti, gli agenti della penitenziaria si distinguono per passione, professionalità, abnegazione.

La cerimonia della consegna avverrà il 12 dicembre nel salone dell’hotel Mediterraneo di Firenze durante la serata degli auguri dell’Ast.

Nella stessa occasione il Gruppo toscano giornalisti sportivi consegnerà i premi Ussi 2018 a Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina e nuovo punto di riferimento anche nella Nazionale azzurra e alla Fiorentina Women’s, vincitrice dell’ultima Supercoppa italiana.

Alla cerimonia e alla cena potranno partecipare i giornalisti iscritti all’Ast e ai gruppi di specializzazione (anche accompagnati dai loro familiari) fino ad esaurimento dei posti.

Il costo della cena, con aperitivo e tutto incluso è stato ancora fissato nello specialissimo prezzo di € 25,00 a persona. Le iscrizioni termineranno improrogabilmente la sera di venerdì 7 dicembre e dovranno essere fatte esclusivamente presso la segreteria Ast, via dei Medici, 2 (tel. 0552398358-055213254).

Fonte: Associazione Stampa Toscana

