Raddoppio Pistoia-Viareggio, sopralluogo alla galleria di Serravalle

Proseguono i lavori di raddoppio della linea ferroviaria per la tratta Firenze/Pistoia/Viareggio.

Questa mattina l’assessore alla viabilità e traffico del Comune di Serrravalle Pistoiese Maurizio Bruschi si è recato presso il cantiere della galleria di Serravalle per il controllo dello stato dei lavori, assieme al vice sindaco di Pieve a Nievole Salvatore Parrillo e al geologo del Comune Sandro Pulcini.

“I lavori procedono come da programma ed in sicurezza per tutti i cittadini” - ha dichiarato Bruschi - “il Comune è attivo in un costante monitoraggio fino alla conclusione dell’opera”. “Con il cambio di metodo di avanzamento dei lavori” - ha dichiarato il geologo Sandro Pulcini - “stiamo evitando le vibrazioni che interessavano alcune abitazioni”. “Le ultime misurazioni rese dagli inclinometri che indicano gli spostamenti sul terreno” - conclude Pulcini - “ci hanno restituito valori assolutamente nella norma”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

