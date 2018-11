Riciclaggio di oro rubato nelle case: maxi operazione della polizia

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una maxi operazione della Polizia di Stato di Lucca.

I poliziotti della squadra mobile e del Commissariato di Forte dei Marmi stanno eseguendo numerose misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di oro provento di furti in abitazione. Tra gli arrestati anche i titolari di quattro compro oro della Versilia e di Arezzo.

Otre quaranta le perquisizioni che stanno interessando diverse province del centro Italia.

Sequestrati dalla Guardia di Finanzia di Lucca immobili per un valore di oltre un milione di euro.

L'oro provento dei furti in abitazione, consumati da sinti e rom della Versilia, veniva acquistato dai compro oro di Viareggio (LU) e Pietrasanta (LU), fuso in lingotti d'oro e rivenduto ai compro oro aretini. Il giro di affari ammonta a mezzo milione d'euro.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 12 in Procura.

Fonte: Questura di Lucca

