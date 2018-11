Senza patente o irregolari in Italia: controlli a Empoli della polizia

Senza patente o non in regola con le normative sul soggiorno in territorio italiano: la polizia di Empoli nel pomeriggio e nella serata di ieri ha effettuato diversi controlli nei confronti di persone georgiane. Alle 15, in 6 sono stati controllati in piazza Farinata degli Uberti. Per S.A., 22 anni, veniva emesso dalla pattuglia dell'Anticrimine un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio trattandosi di soggetto non residente nel comune di Empoli e senza un regolare lavoro. Per gli altri sono stati avviati controlli sulla presenza regolare. Alle 21 in piazza Don Minzoni gli uomini della volante hanno controllato una vettura: l'autista era senza patente. Il mezzo è stato dunque sequestrato e l'uomo multato. Continuano i controlli degli agenti di piazza Gramsci.

