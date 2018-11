Vivaio Use e Use Rosa, due battute d’arresto in Eccellenza. Doppia vittoria U18

Iniziamo come sempre il resoconto delle nostre giovanili con le squadre d’Eccellenza che fanno registrare due battute d’arresto. Arriva infatti il primo stop stagionale per l’Under 16 di coach Corbinelli. Nel match interno col Don Bosco i biancorossi cedono per 67-70 dopo una partita da categoria superiore per intensità e fisicità mostrate in campo da entrambe le squadre. Primo quarto frenetico con le formazioni che mostrano tutto il loro potenziale offensivo, mentre nel secondo quarto la difesa di Don Bosco costringe a tante palle perse che si trasformano in conclusioni facili a tutto campo. Al rientro dagli spogliatoi la situazione si inverte completamente, infatti è l’Use ad imporre il ritmo di gara ricucendo gli errori del primo tempo. L'ultimo quarto infine è una vera e propria guerra di nervi, dove vince chi fa meno errori: ha la meglio Livorno che si aggiudica la gara nonostante Empoli abbia avuto la possibilità di pareggiare la partita con l'ultimo tiro allo scadere. Sconfitta in trasferta contro Costone Siena (68-59 il finale), invece, l’Under 15 di coach Valentino. Partita sempre in equilibrio poi Siena a metà ultimo quarto sigla il parziale che l’Use non riesce più a ricucire. Al di là del ko, buona comunque la prova contro una forte avversaria. E siamo all’Under 20 Gold che fa registrare note dolci/amare. La squadra di coach Brotini, infatti, prima passa nettamente sul campo di Poggibonsi per 64-84 salvo poi subire, nel match successivo, uno stop nel derby interno col Gialloblù (83-87 dopo un supplementare) al termine di una partita avvincente e spettacolare. Bella vittoria esterna a Prato per la squadra Silver di coach Pagliai. E siamo al campionato Under 16 Silver con la vittoria per 59-40 dei ragazzi di Tommaso Cappa. Partita equilibrata per tre quarti con parziale decisivo dell'ultimo quarto (20-7) grazie ad una buona difesa ed ai tanti rimbalzi offensivi catturati contro la zona avversaria. Passi in avanti ma ancora disco rosso per l’Under 15 Silver di Mario Ferradini e Luca Freschi, battuta sul campo di Legnaia per 46-41. Partita decisa negli ultimi 30 secondi. Sopra di due punti, l’Use subisce canestro e fallo che la condanna alla sconfitta. E siamo all’Under 14 Gold che fa registrare una doppia vittoria: prima contro Pl Livorno per 64-55 (partita combattuta e non giocata benissimo), poi contro Piombino per 65-49 (partita equilibrata per la prima metà, bel parziale nel terzo quarto poi controllato nell’ultimo). Chiudiamo il resoconto del vivaio maschile con l’Under 13 bianca che batte Fucecchio per 37-25.