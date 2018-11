Incidente tra due auto sull'A12 a San Giuliano Terme

I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti alle ore 12 circa sul tratto autostradale A12 all’altezza del km 156 direzione sud nel comune di San Giuliano Terme per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate e uno degli occupanti è stato estratto dei vigili del fuoco dall'abitacolo della vettura e consegnato al personale sanitario del 118.

Successivamente sono state messe in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro. Sul posto polizia stradale.

