Aggredì municipale dopo la lite, dai domiciliari va in carcere

Liti al supermercato e in strada, solitamente ubriaco: è stato trasferito in carcere un 38enne a Pontassieve dai carabinieri dopo il trasferimento ai domiciliari per l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dello scorso agosto. Il provvedimento è scaturito sia dalle numerose violazioni dell’obbligo di firma che dagli ulteriori comportamenti violenti ed intimidatori. L'uomo la scorsa estate aveva litigato con un 46enne sul piazzale antistante il centro commerciale Valdisieve, poi si era scagliato assieme all'altro contro una pattuglia della polizia municipale intervenuta sul posto. E sempre su quel piazzale, nelle ultime settimane, dopo la consueta sbornia, si era reso protagonista di un paio di liti, la prima volta con un fisarmonicista rumeno, anch’egli ubriaco, la seconda con un giovane del luogo che aveva reagito alle sue continue provocazioni.

Tutte le notizie di Pontassieve