Bando commercio, Confesercenti: "Adesso nuove misure anche nel 2019"

La Confesercenti di Certaldo commenta positivamente l’esito del bando per il commercio messo in campo dal Comune, alcuni mesi fa, con 100.000 euro di risorse per avvio nuove attività e rilancio attività esistenti.

“A suo tempo abbiamo partecipato al confronto con l’amministrazione Comunale per la definizione dei criteri che dovevano sovraintendere alla stesura del Bando, e oggi, che hanno ottenuto il contributo economico a fondo perduto 12 attività commerciali di cui n. 4 nuove e n. 8 otto già esistenti su n. 29 domande complessivamente presentate, siamo particolarmente soddisfatti del risultato finale conseguito”, commenta Giacomo Checcucci, Presidente Confesercenti Certaldo.

“Si tratta sicuramente di un buon esito perché consta di un aiuto concreto alle imprese che scommettono sulla nostra città avviando nuove attività o comunque, più semplicemente, ammodernando o espandendo quelle in essere.”

“Anche il dato delle n. 29 domande complessive deve far riflettere, perché, a nostro avviso, ciò dimostra che chi fa impresa crede nel progetto Certaldo, ovvero ritiene che nel nostro territorio ci siano tutte le condizioni economiche, sociali e commerciali perché una attività possa avere ragionevolmente successo.“

“Adesso confidiamo che la misura possa essere reiterata anche nel 2019, cosi da dare continuità all’azione di sostegno e sviluppo del tessuto economico e commerciale della città”, conclude Checcucci.

Fonte: Confesercenti Certaldo

