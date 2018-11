Cade da oltre 4 metri di atezza mentre lavora: è grave

Infortunio sul lavoro in un cantiere per la riqualificazione di un'area di proprietà di Ferrovie dello Stato, in passato adibita a officine, nella zona di viale Redi a Firenze. Un operaio di 38 anni originario di Avellino e dipendente di una ditta esterna a Fs, sarebbe caduto da una scala, finendo a terra da un'altezza di circa 4, 5 metri. Soccorso dai sanitari del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per un grave trauma cranico. Sul posto è intervenuta la polizia.

