Premio 'Ultima Frontiera' 2018, sabato la cerimonia in Palazzo dei Priori

Dopo un intenso percorso che ha coinvolto narratori, poeti, artisti, critici letterari e il pubblico dei lettori, siamo giunti al momento culminante della decima edizione del “Premio Ultima Frontiera”, ideato alla fine degli anni novanta da Daniele Luti e Roberto Veracini nell’intento di riscoprire e valorizzare Carlo Cassola, scrittore molto legato a Volterra e al suo territorio. La cerimonia si svolgerà sabato 1 Dicembre nella Sala del Consiglio di Palazzo dei Priori di Volterra e si articolerà in due momenti, ugualmente significativi. Al mattino, alle ore 11,15, il prof. Daniele Luti presenterà "Il paesaggio e la poesia in Cassola", un tema rivolto in modo particolare agli studenti, ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere più a fondo questo grande scrittore. In questa occasione saranno resi noti gli elaborati vincitori del concorso studentesco. Nel pomeriggio, alle ore 17, saranno consegnati i premi.

Premio "Ombra della memoria" a Umberto Carpi, scrittore, impegnato intensamente in politica, per molti anni professore universitario di letteratura italiana presso l'Università di Pisa. Lo ricorderà il prof. Marco Santagata, anche lui storico e critico di letteratura italiana, docente all'Università di Pisa.

Menzione speciale della giuria a "Mino Trafeli", per ricordare e celebrare questo grande artista della nostra città.

Premiazione degli studenti vincitori del concorso scolastico.

Premiazione del vincitore della X edizione del “Premio Ultima Frontiera”: Alberto Prunetti con il libro 108 metri. The new working class hero (Laterza, 2018).

Oltre a Daniele Luti e Marco Santagata, parteciperà alla cerimonia lo scrittore Athos Bigongiali, presidente della giuria del Premio.

Ricordiamo che il premio è stato assegnato attraverso una doppia giuria: la giuria tecnica che ha individuato tre opere finaliste: oltre all’opera vincitrice, Enrico Palandri , L' inventore di se stesso (Bompiani, 2017); Angelo Ferracuti, Addio. Il romanzo della fine del lavoro,(Chiarelettere, 2016); la “Società dei lettori” composta da circa sessanta membri che con il loro voto hanno determinato il vincitore. Particolarmente significativo è stato l’incontro con gli autori, lo scorso 6 Ottobre, in Sala Melani, (Casa Torre Toscano) durante il quale gli scrittori hanno presentato le loro opere alla società dei lettori. La sera precedente, il 5 ottobre, nella Biblioteca Comunale, intenso è stato il reading con i poeti Giovanni Fierro e Francesco Macciò.

Auspichiamo un’ampia partecipazione a questo momento conclusivo di un percorso culturale intenso che si lega profondamente alla storia e alla vita della nostra città e nello stesso tempo apre a relazioni e contributi significativi nel panorama letterario e artistico.

Fonte: Ufficio Stampa

