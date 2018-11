Christmas Circus alla Cittadella del Carnevale di Viareggio

Gran fermento alla Cittadella del Carnevale di Viareggio dove è pronto il teatro tenda che ospiterà da venerdì 30 novembre a domenica 9 dicembre l’atteso spettacolo di Natale “Christmas Circus”, che debutta proprio in città.

Lo show, con le straordinarie e coinvolgenti acrobazie degli artisti circensi dello Psychiatric Circus, tra i più apprezzati a livello internazionale, è il racconto dell’attesa e dei preparativi della notte di Natale.

Musica, luci, stelle, elfi, giocolieri e interpretazioni artistiche sapranno narrare la favola più bella del mondo con emozioni nuove e suggestive. A firmare lo spettacolo è la famiglia Medini che vanta una lunga tradizione ed è punto di riferimento nell’arte circense, di circo moderno, senza animali, con straordinari artisti che entusiasmeranno i grandi e i bambini.

La storia inizia con Babbo Natale che si prepara per il super lavoro di consegna dei doni ai bambini di tutto il mondo, mentre nel grande laboratorio i folletti sono impegnati a confezionare i regali. Il tempo stringe e il lavoro è intenso, ma nella favola che gli artisti ci racconteranno, i piccoli aiutanti di Santa Klaus non sembrano scoraggiarsi. Anzi, spinti dall’entusiasmo e da una musica incalzante, riescono a portare a termine il loro arduo compito.

Il grande teatro tenda del “Christmas Circus” è accolto in piazza Burlamacco alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, dal 30 novembre al 9 dicembre. Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle ore 17,30. Il sabato e la domenica due repliche: alle ore 15 e alle ore 17,30. Lo show dura circa un’ora e mezza. Ma un’ora prima dell’inizio, il villaggio di Babbo Natale si animerà con momenti acrobatici, divertenti e coinvolgenti, laboratori di arte circense. Ci sarà uno spazio in cui i bambini potranno scrivere le loro letterine a Babbo Natale.

Biglietteria all’ingresso oppure online su www.ticketone.it e www.event4all.net

Christmas Circus

Cittadella del Carnevale di Viareggio

Dal 30 novembre al 9 dicembre

Spettacoli tutti i giorni ore 17,30

Sabato e domenica ore 15 e ore 17,30

Durata show 1 ora e 30 minuti

Fonte: Fondazione Carnevale Viareggio - Ufficio Stampa

