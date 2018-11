Colpito in testa da un pilastro di sei chili, in ospedale operaio 22enne

Un 22enne è in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro a Castiglion Fiorentino. Oggi, mercoledì 28 novembre, l'operaio è stato colpito in testa da un pilastro di sei chili, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito con l'elisoccorso Pegaso alle Scotte di Siena. L'operaio, originario dell'Europa dell'Est, per cause da accertare è stato colpito dal pilastro che era stato spostato per essere sistemato altrove in un cantiere. Trasportato in codice giallo, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

