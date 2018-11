Contributi per associazioni che promuovo territorio, domanda ancora aperta

Via libera al bando per l’erogazione dei contributi destinati alle associazioni, iscritte all'albo comunale, che operano in ambito turistico. Il Comune di San Miniato è pronto ad erogare contributi economici per attività che abbiano come finalità quella della promozione turistica a carattere continuativo e su base progettuale.

I soggetti interessati dovranno presentare un progetto che sarà valutato sulla base di alcuni criteri come la promozione del territorio attraverso web e social, la valorizzazione della via Francigena, la promozione dei prodotti tipici, delle tradizioni del territorio, la cura degli spazi pubblici e del decoro urbano e la rivitalizzazione dei centri storici.

La domanda va presentata entro le 13 di venerdì 7 dicembre all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Palazzo Comunale (piano terra, da lunedì a venerdì 9-13, sabato 9-12; martedì e giovedì 15-17.30).

Per informazioni: Ufficio Turismo e Gemellaggi 0571.406650 – turismo@comune.san-miniato.pi.it

Per consultare il bando e scaricare la modulistica, accedere alla pagina dedicata del sito del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it).

