Dalla Regione un milione a Fondazione Carnevale Viareggio. Baccelli: "Soddisfatto"

“La Regione Toscana torna a sostenere la Fondazione Carnevale di Viareggio, con un contributo di un milione di euro presente nell’ultima variazione di bilancio. È importante essere a fianco di quest’istituzione nonostante il frangente sempre complesso di costante contrazione delle risorse pubbliche. È un dato evidente di come la Fondazione sia una realtà apprezzata e ritenuta cruciale a livello toscano. In questo modo si rinnova inoltre fiducia all'attuale gestione ed al suo impegno nel cercare di promuovere e valorizzare al meglio le straordinarie potenzialità ed i peculiari contenuti del carnevale di Viareggio a livello nazionale ed internazionale”.

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Trasporti e infrastrutture, in merito allo stanziamento di un milione di euro per la Fondazione Carnevale di Viareggio previsto nella variazione di bilancio licenziata oggi in commissione.

Fonte: Ufficio Stampa

