Espulso dall'Italia, lavorava come taglialegna: 25enne arrestato

Era stato espulso dall'Italia, ma lavorava come taglialegna: un 25enne è finito nei guai a Monticiano.

Nella giornata di ieri, martedì 27 novembre, il 25enne è stato arrestato dai carabinieri in quanto illegale in Italia. Il giovane, di origini albanesi, ha fornito false generalità ai militari e ha pure mostrato un documento che non gli apparteneva, ancora non si sa se falso o sottratto a altre persone.

Inoltre è stato denunciato un 24enne, sempre di origini albanesi ma residente a Siena, per aver fornito all'arrestato il documento con generalità false. Denunciato anche il 25enne titolare della ditta dove lavorava il giovane arrestato, dato che avrebbe impiegato personale garantito. Tale aspetto deve però essere approfondito, non essendo certo al momento che l’imprenditore conoscesse la reale condizione del dipendente.

Tutte le notizie di Monticiano