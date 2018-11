Geotermia, Per Volterra: "Inaccettabile discutere gli incentivi"

"Per Volterra" ritiene inaccettabile che vengano messi in discussione gli incentivi alla geotermia in Val di Cecina ritenendo questo un pesante attacco ai già fragili equilibri socio-economici del territorio oltreché una sciagurata scelta di ridurre a livello regionale e più complessivamente nazionale la risposta alla domanda di energie rinnovabili ben presente nel nostro Paese. In questo caso, senza neppure entrar nel merito, ci sarebbe da chiedersi se qualcuno si è chiesto cosa succederebbe ai territori, se l'incentivo venisse davvero tolto.

Pur non essendo Comune direttamente interessato al provvedimento, Volterra è a pieno titolo partecipe di una comunità più ampia e ben caratterizzata nelle sue identità sociali e nelle sue vocazioni di sviluppo quale la Valdicecina. In essa da tempo la ricerca e lo sfruttamento dell'energia geotermica sono attività consolidate e fondamentali fonti di occupazione per una zona già fortemente penalizzata dalla inadeguata viabilità e dai continui tagli ai servizi che hanno caratterizzato le politiche nazionali e regionali di questi ultimi anni .

Nel nostro territorio i morsi della crisi economica si sono fatti sentire forse più che altrove in Toscana , nonostante l'impegno costante delle Amministrazioni locali a ridurne gli effetti, e la soppressione degli incentivi alla geotermia si configurerebbe come un ulteriore e fatale colpo di grazia ad un'area nella quale lavoro e occupazione sono già particolarmente latitanti.

Per questi motivi il movimento civico "Per Volterra" sosterrà con ferma consapevolezza e piena condivisione la manifestazione di protesta di sabato prossimo auspicando che ad essa vi sia partecipazione diffusa delle istituzioni, delle forze politiche e sindacali , dei cittadini , in unità di interessi e di intenti a difesa del Volterrano e della Val di Cecina, quell'unità che talvolta anche in tempi recenti è venuta meno. Sanità e Geotermia sono capisaldi del nostro territorio.

Lista Per Volterra

