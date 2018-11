Giga Cucine, a rischio 20 lavoratori: Fiom-Cgil chiede di vendere

Domani, 29 novembre, è in programma l’incontro in Regione per la vertenza Giga Grandi Cucine di Scandicci, azienda che vuole licenziare 20 lavoratori sui 50 totali.

In concomitanza con l’incontro, i lavoratori scenderanno in sciopero e dalle 9.30 alle 11 attueranno un presidio, fronte presidenza Regione Toscana, in Piazza Duomo a Firenze.

Protestano lavoratori e sindacato contro l'assurda decisione dell'azienda e di Middleby Corporation, la multinazionale dal 2008 proprietaria dell'attività, di procedere ai licenziamenti.

Per Fiom Cgil Firenze “ridimensionare l'azienda per di più in assenza di investimenti, significa tagliare ogni prospettiva di futuro”. “Se alla sfida del futuro l'azienda non crede”, aggiunge Fiom, “chiediamo alla multinazionale di vendere prima di lasciare il deserto”.

In solidarietà coi lavoratori Giga parteciperanno al presidio delegazioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie metalmeccaniche fiorentine.

Durante il presidio i lavoratori daranno lettura ed invieranno alla multinazionale una ‘lettera di Natale’, sarà anche allestita una cucina industriale, in cartone.

Tutte le notizie di Scandicci