Appalti, clausola sociale e rating legalità: accordo tra Comune e sindacati

È stato siglato un Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici tra il Comune di Impruneta e Cgil-Cisl-Uil di Firenze. Il protocollo prevede la garanzia occupazionale attraverso la clausola sociale a tutela delle lavoratrici/tori degli appalti e un sistema di regole per la legalità, per un modello di economia che tiene conto del rispetto delle regole per una economia sana e di sviluppo. "E' un accordo molto importante che salvaguarda l'occupazione in termini di quantità e qualità attraverso la clausola sociale e l'applicazione del Contratto nazionale firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”, dicono Laura Scalia (CGIL), Giovanni Ronchi (CISL) e Paola Vecchiarino (UIL) -. Si valorizza il lavoro e si rispetta la dignità delle lavoratrici/tori in un settore come quello degli appalti dove il pericolo della precarietà e della scarsa qualità lavorativa è molto alto. Aver introdotto un sistema di rating di legalità, che consente alle aziende sane e rispettose delle leggi di partecipare ai bandi di gara pubblici ad Impruneta, qualifica il territorio e le istituzioni stesse". “Nonostante il Nuovo Codice degli Appalti sia già molto stringente sulla materia - dichiara il sindaco Alessio Calamandrei -, porre l’attenzione su un settore così importante era doveroso. Anche il controllo sulle aziende è già molto preciso, e fino ad oggi nel nostro Comune non ci sono stati casi di malavita infiltrata nelle aziende, ma l’attenzione è e deve rimanere molto alta”.

Fonte: Cgil-Cisl-Uil Toscana - Uffici Stampa

