Lastra a Signa entra nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

Dopo l'attivazione della carta d'identità elettronica e l’imminente attivazione del servizio per il rilascio dei certificati online, il Comune di Lastra a Signa è pronto per un nuovo passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi: è previsto per venerdì 30 novembre, infatti, il subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale istituita dal Ministero dell'Interno nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi dei circa ottomila comuni italiani.

Grazie a questa unica Anagrafe nazionale i cittadini potranno ottenere certificati anagrafici in qualsiasi comune italiano già presente in ANPR e non più esclusivamente in quello di residenza; in futuro i cittadini potranno inoltre collegarsi direttamente online ad ANPR per richiedere certificati e informative. Le procedure anagrafiche di cambio di residenza saranno molto più veloci e snelle contribuendo ad un risparmio di tempo sia per i cittadini che per gli operatori allo sportello. Alla banca dati ANPR potranno fare riferimento non solo i Comuni, ma l'intera pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, nel rispetto assoluto della tutela dei dati personali. Tutti questi benefici potranno essere percepiti pienamente dai cittadini quando tutti i comuni italiani avranno provveduto al subentro.

"Lastra a Signa è uno dei primi comuni dell'area della Città Metropolitana a subentrare in ANPR. Questo importante obiettivo è stato raggiunto dopo l’accurato lavoro di bonifica dei dati anagrafici portato a compimento dall’ufficio anagrafe del Comune - ha sottolineato il sindaco Angela Bagni-. Essendo riusciti a subentrare in ANPR entro il 31 dicembre 2018 riceveremo un contributo economico di 3.400 euro messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica tramite i fondi Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, che sicuramente utilizzeremo per potenziare ancora di più i nostri servizi".

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di subentro e il regolare trasferimento dell'archivio anagrafico comunale in ANPR, le attività anagrafiche dello Sportello unico al cittadino resteranno chiuse al pubblico venerdì 30 novembre.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

