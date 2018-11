L'ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo ospite alla Pergola

Gherardo Colombo è il protagonista del quarto appuntamento del ciclo di 12 incontri sul tema della dignità intitolato ‘Sulla scia dei giorni’, ideato e promosso da Fondazione CR Firenze col patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione col Teatro della Toscana (sabato 24 novembre, ore 10.30 – Teatro della Pergola - Ingresso libero fino a esaurimento posti – www.fondazionecrfirenze.it). Con l’ex magistrato sarà affrontato in particolare il rapporto fra dignità e diritti. Introduce l’incontro il Prefetto di Firenze Laura Lega.

Il ciclo – spiegano gli organizzatori – vuole coinvolgere tutta la cittadinanza per approfondire un tema attuale e sfaccettato come quello della dignità, che viene affrontato attraverso personalità che operano in molteplici campi e di diverse competenze. Gli altri relatori sono: Michela Murgia (19/1/2019), don Gino Rigoldi (26/1), Alessia Zecchini (9/9), Simona Atzori (23/2), Massimo Mercati (9/3), Serra Yilmaz (23/3), Marco Vichi e Carlo Lucarelli (13/4), Paolo Grossi (27/4). Tutti gli incontri si svolgono al Teatro della Pergola salvo diversa indicazione.

Gherardo Colombo è nato a Briosco (Milano) il 23 giugno 1946. Ex magistrato oggi in pensione, è membro dal luglio 2012 del Consiglio di Amministrazione della Rai. E’ stato uno dei protagonisti del pool di Mani Pulite ma anche di altre inchieste ‘storiche’ come quella sulla loggia P2, sul delitto di Giorgio Ambrosoli e sul processo Imi-Sir. E’ stato Consigliere di Cassazione tra il 2005 e il 2007. Dal 2007 ha iniziato il suo impegno nell’insegnamento della legalità nelle scuole. Per tale attività ha ricevuto il premio Nazionale Cultura della Pace 2008.

Fonte: Fondazione CR Firenze

Tutte le notizie di Firenze