Lo accoltellano nel suo studio, poi fuggono via: è grave

È stato accoltellato da alcune persone che poi sono fuggite. È accaduto oggi a Prato, nella zona del Macrolotto. La lite è iniziata nel suo studio di consulenza per poi finire all'esterno. L'uomo, di origine cinese, è stato accoltellato al torace e sarebbe grave: è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le ricerche degli aggressori. Al momento non si conoscono le motivazioni alla base dell'aggressione e non ci sarebbero testimoni dell'episodio.

