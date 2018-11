Mercato di Natale con la Croce Rossa a Firenze per sostenere il sociale

Scegliere di acquistare al Mercato di Natale della Croce Rossa Italiana è un modo per contribuire attivamente al sostegno sociale nella città. Aiutateci a fare la differenza!

L'edizione 2018 del mercato di Natale si terrà presso la sede storica del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana: Palazzo Capponi, Lungarno Soderini 11 con ingresso anche da Via Borgo san Frediano 12, a ingresso libero da venerdì 30 novembre alle 15, fino a domenica 2 dicembre alle 18.30.

Da più di 25 anni il ricavato del Mercato di Natale rappresenta la principale fonte di finanziamento per le attività di assistenza sul territorio fiorentino. È proprio grazie a questo sostegno che le volontarie e i volontari della Croce Rossa di Firenze possono supportare gli oltre 2000 assistiti della nostra città che versano in condizioni di bisogno, malattia, problemi di reinserimento sociale e famiglie con minori disagiati. Tra le molte attività finanziate col Mercato ci sono lo sportello di ascolto per le famiglie indigenti, la distribuzione viveri e abbigliamento, l’Unità di Strada per i senza fissa dimora, il servizio all’Ospedale pediatrico Meyer, la clownerie, il gruppo teatrale per allietare gli ospiti delle residenze per anziani, il servizio psico-sociale a sostegno degli assistiti in difficoltà.

Nuova location: Palazzo Capponi, sede storica della CRI fiorentina, apre le porte agli oltre 40 banchi selezionatissimi tra espositori esterni e stand della Croce Rossa, allestiti grazie alle donazioni di grandi marchi e nomi dell’alta moda. Non mancheranno i tanto attesi tavoli vintage che negli anni hanno fidelizzato centinaia di visitatori, i Panettoni solidali CRI e gli svariati prodotti pregiati che contraddistinguono il Mercato di Natale, dall’abbigliamento ai prodotti per la cura della persona, passando dai generi alimentari, fino ai decori per la casa.

Nei giorni di Sabato e Domenica sarà disponibile anche un raffinato punto ristoro in stile francese che proporrà soluzioni prelibate per pranzo, per brevi spuntini o momenti di relax.

Durante tutta la durata dell’evento sarà presente una mostra di quadri del pittore napoletano Roberto Loreto che ha scelto di donare le proprie opere alla Croce Rossa, vendendo i propri quadri a offerta libera.

L’evento è stato realizzato anche grazie al contributo di ChiantiBanca Credito Cooperativo.

ORARI del Mercato di Natale della Croce Rossa Italiana:

venerdì 30 novembre 15,00 - 18,30

sabato 1 dicembre 10,00 - 18,30

domenica 2 dicembre 10,00 - 18,30

INGRESSO LIBERO: Palazzo Capponi, Lungarno Soderini 11 e Via Borgo san Frediano,12

Fonte: Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze