Misericordia di Malmantile riceve in dono apparecchi per l'ambulatorio pediatrico

Si è svolta ieri presso la Misericordia di Malmantile la cerimonia relativa alla donazione di apparecchiature elettromedicali per il completamento dell'allestimento dell'ambulatorio pediatrico, donate dal RC Bisenzio Le Signe grazie anche al contributo della Rotary Foudation.

Come ha precisato la Presidente dello stesso RC Bisenzio Le Signe Carla Biasio: "La nostra associazione guarda ed è sensibile a tutte le realtà locali dove c'è bisogno di intervenire e non potevamo esimerci dal progetto presentatoci dalla locale misericordia. I bambini sono il nostro futuro e la loro salute passa anche da un'efficace prevenzione. Per questa ragione abbiamo donato tre apparecchiature: Monitor Multiparametrico, Ottotipo Luminoso, Test Analizzatore Hemo Control, che serviranno proprio per tale scopo".

L'occasione è gradita per ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo fondamentale per la relativa raccolta fondi che è stata realizzata attraverso una serie di eventi di beneficenza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: cene e torneo di tennis) in particolare ricordiamo oltre alla richiamata Rotary Foundation, il Banco Fiorentino, Uniedil, La Casa di Rodo, Essedi Edilizia, Gynaikos, Pizzeria la Musica, Calonaci acque minerali, Differenza Visibile e molti altri che hanno a qualsiasi titolo aiutato a realizzare il nostro service.

Fonte: Rotary Club Bisenzio - Le Signe

Tutte le notizie di Lastra a Signa