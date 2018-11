Natale in biblioteca per i più giovani, 70 eventi 'junior' a Firenze

Oltre 70 eventi nelle biblioteche comunali fiorentine, tanti momenti da trascorrere insieme tra letture ad alta voce, laboratori creativi e divertenti spettacoli di animazione: è il ‘Natale Junior’, la proposta delle Biblioteche Comunali Fiorentine per il periodo natalizio che dal primo dicembre al 5 gennaio prevede numerose iniziative per bambini e ragazzi fino ai 14 anni. “L’offerta per bambini e ragazzi è vastissima – ha spiegato l’assessore alle biblioteche Massimo Fratini – e spazia fra letture animate e creazione di filastrocche, laboratori creativi e divertenti spettacoli di animazione. Sono occasioni importanti, organizzate dalle biblioteche, per sviluppare la fantasia dei nostri ragazzi sperimentando e giocando con loro anche Babbo Natale e la Befana. C’è tanto bisogno oggi di volare con la fantasia restando con i piedi per terra, giocando e vivendo esperienze magnifiche con i nostri figli, i nostri nipoti e gli amici”. Il programma che riguarderà tutte le biblioteche che hanno una sezione bambini e ragazzi prevede mostre di libri con proposte di lettura, letture ad alta voce e animate, laboratori, caccia al tesoro, spettacoli (anche di marionette), corsi di fumetto, concerti e musica. Le attività sono curate dalle biblioteche e, in alcuni casi, si avvalgono del contributo di alcune associazioni del territorio. Le iniziative sono gratuite e quasi tutte su prenotazione. L'obiettivo è quello di promuovere la lettura anche condivisa e la biblioteca come luogo di incontro e scambio. Nel programma sono incluse le attività della Biblioteca delle Oblate di domenica 2 e 16 dicembre. In questi due giorni la biblioteca è aperta straordinariamente dalle 11 alle 18 con i servizi attivi e tutte le sale aperte. Durante il periodo di Natale saranno utilizzati per il servizio i segnalibri legati al progetto “Virtuale è reale. Dall'educazione civica alla cittadinanza digitale” sull'adesione del Comune di Firenze e delle biblioteche al “Manifesto della comunicazione non ostile”. Sono 10 segnalibri, uno per ogni principio del manifesto. L'augurio che le Biblioteche vogliono trasmettere sarà “A Natale regaliamoci il tempo di scegliere le parole con cura. Auguri di Buone feste”. Tutte le informazioni su www.biblioteche.comune.fi.it

