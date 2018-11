Prefetto Lega incontra l'ambasciatore del Principato di Monaco

Il prefetto Laura Lega ha ricevuto oggi a Palazzo Medici Riccardi l’ambasciatore del Principato di Monaco in Italia, Robert Fillon, accompagnato dal console onorario a Firenze, Alessandro Antonio Giusti. Un incontro cordiale che ha costituito l’occasione per parlare delle relazioni amichevoli che legano i rispettivi Paesi. In particolare, è stato sottolineato il comune intento di voler proseguire i rapporti con lo stesso spirito di collaborazione che li ha contraddistinti finora,

in un’ottica di ampia reciproca disponibilità nell’affrontare le questioni di comune interesse.

Fonte: Prefettura di Firenze

