Pugilato, Turchi contro Conquest per difendere il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri Wbc

Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC contro Tony Conquest: venerdì 30 novembre al teatro Obihall appuntamento con la riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e Dazn. L’evento è stato presentato oggi nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci.

“A Firenze si respira una bella aria per la boxe e per chi ama il pugilato – ha detto l’assessore Vannucci –: è il risultato di un lavoro importante fatto in questi anni da tante persone che hanno contribuito a creare un rapporto che punta davvero in alto. Firenze si sta abituando a vivere grandi appuntamenti di boxe, come quello in programma venerdì con tre titoli importanti in palio e un incontro che noi fiorentini seguiremo con particolare affetto per sostenere il nostro Fabio Turchi. Per rendere ancora più manifesto il legame tra questo sport e la città - ha annunciato Vannucci – Fabio sarà accompagnato al ring da una piccola delegazione del Corteo storico della Repubblica fiorentina”.

Nato a Firenze il 24 luglio 1993, alto 188 centimetri, mancino, professionista dall’ottobre 2015, Fabio Turchi ha vinto 15 incontri consecutivi, 11 prima del limite. Il 23 dicembre 2016 a Scandicci è diventato campione d’Italia dei pesi massimi leggeri demolendo in sei riprese Maurizio Lovaglio. Da un anno è campione internazionale silver Wbc, cintura che gli ha consentito di essere classificato numero 25 al mondo dal World Boxing Council e che difenderà per la seconda volta contro Tony Conquest. Il 34enne Tony Conquest, professionista dal settembre 2009, ha combattuto sempre in patria diventando campione del British Commonwealth dei pesi massimi leggeri. Il suo record comprende 18 vittorie (sei prima del limite) e due sconfitte, ma non perde dal 2014 quando venne battuto per ko al quinto round da Ovill McKenzie per la cintura del Commonwealth (Conquest era alla prima difesa). Nella manifestazione di venerdì 30 novembre sono previsti altri due incontri titolati: Andrea Scarpa sfiderà Joe Hughes per il vacante titolo europeo dei pesi superleggeri, mentre Devis Boschiero contenderà il vacante titolo internazionale silver dei superpiuma Wbc all’ex campione d’Europa Martin Ward. Combatteranno anche Orlando Fiordiglio, Carmine Tommasone, Mirko Natalizi e John Docherty. I biglietti sono in vendita su Ticketone.it e Boxofficetoscana.it

Fonte: Ufficio Stampa

