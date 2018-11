Rotatoria via Larga - via Firenze, approvato progetto esecutivo

Ieri, martedì 27 novembre la Giunta comunale di Quarrata ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotonda tra via Larga e via Firenze. L’opera, molto attesa dalla cittadinanza, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’attuale incrocio, fluidificarne il traffico e migliorare la viabilità dell’intera area.

"Questo intervento - spiega il sindaco Marco Mazzanti – rappresenta uno degli impegni presi nel mio progetto di governo ed è una delle opere pubbliche di cui la nostra città ha maggior bisogno, specialmente da quando è stato aperto il tratto della nuova tangenziale che collega Quarrata con il casello autostradale di Prato Ovest. Con la delibera di giunta dello scorso martedì andiamo a compiere un altro determinante passo che ci avvicina sempre di più all'apertura del cantiere per la realizzazione di questa infrastruttura”.

Adesso l’iter tecnico per la realizzazione della rotatoria proseguirà con l’acquisizione delle aree di proprietà privata sulle quali andrà in parte ad insistere la rotatoria e con l’espletamento delle necessarie procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

La realizzazione della rotonda, oltre a migliorare la sicurezza dell’incrocio, favorirà anche la riduzione della velocità di transito dei veicoli su via Firenze e aumenterà la capacità di smaltimento del traffico. Sarà inoltre utile per effettuare il cambio del senso di marcia in sicurezza, evitando pericolose inversioni.

Per la realizzazione dell’intervento si prevede una spesa di 530.000 euro. L’intera superficie di intervento non ricade in zona a vincolo paesaggistico, né su aree di pregio o oggetto di particolare tutela.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stmapa

