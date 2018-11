Uccisa in ostello, disposta l'autopsia. I genitori non sapevano che era sposata

È stata programmata per venerdì 30 l'autopsia sul corpo della giovane di origine cinese uccisa dal marito sabato scorso al culmine di una lite avvenuta nella camera di un ostello di Firenze.I genitori della ragazza sarebbero arrivati a Firenze e avrebbero lasciato la loro deposizione alle autorità. Avrebbero dichiarato di sapere hce la figlia fosse a Firenze, ma non che si era sposata.

A parlare di matrimonio, nelle ore immediatamente successive all'omicidio, è stato il marito della donna, 30enne, durante le fasi dell'arresto. Per questo motivo, in queste ore sarebbero in corso verifiche anche per stabilire se i due fossero effettivamente sposati.

Tutte le notizie di Firenze