Viabilità, interventi in Mugello e a Calenzano

Sulla Sp 117 'Di San Zanobi' sono in esecuzione interventi per il risanamento della sede stradale consistenti, in questa fase, nella "risagomatura" del piano viabile, con rettifica delle pendenze trasversali ed eliminazione di alcuni avvallamenti piu consistenti, attraverso la stesa di conglomerato bituminoso Binder.

Questi lavori sono propedeutici alla successiva realizzazione del tappeto di usura che verrà realizzato nella prossima primavera. La Sp 117 presenta al momento una serie di criticità sulla pavimentazione stradale per diffuse deformazioni ed usura degli strati superficiali in conglomerato.

Altri interventi di manutenzione sono stati eseguiti nel corso dell'estate a cura del personale della Città Metropolitana - centro operativo di Firenzuola - con realizzazione di drenaggi, pulizia delle zanelle, ripristino di alcuni pozzetti. La strada risente molto della sua collocazione, esposta in inverno alle formazioni di ghiaccio ed alla presenza di neve. Inoltre il tratto dal centro di Firezuola fino alla discarica del Pago risente molto del transito continuo di automezzi che transitano in quel tratto.

Sulla Sp 610 Selice-Montanara-Imolese sono in corso di realizzazione lavori di manutenzione alle pavimentazioni stradali che interessano vari tratti della strada. Gli interventi consistono principalmente nella rettifica delle pendenze trasversali (risagomatura), ripristino dello strato di collegamento binder in alcuni tratti particolarmente ammalorati ed esecuzione del tappeto di usura.

I lavori comprendono anche la sistemazione di pertinenze a lato della viabilità. Recentemente, sono stati eseguiti interventi di manutenzione alle reti paramassi.

Interventi di manutenzione preliminari alla ralizzazione della pavimentazione sono stati eseguiti a cura del personale del centro operativo di Firenzuola.

Sulla Sp 8 Militare per Barberino di Mugello sono in corso interventi di messa in sicurezza di un tratto di strada in località Cornocchio. I lavori consistono nella realizzazione di barriere di sicurezza stradale in prossimità del sovrappasso autostradale, per uno sviluppo di circa 200 metri lineari, di cui 100 realizzati con l'esecuzione di una struttura di appoggio in cemento armato. Questo provvedimento può creare, talvolta, qualche criticità alla circolazione, soprattutto quando viene deviato sulla Sp 8 il transito autostradale. E' stato installato un semaforo per la gestione del cantiere.

