Vigili a bordo degli autobus, Xekalos (M5S): "Nuove promesse"

“Il 12 maggio dell’anno scorso il Sindaco aveva promesso priorità assoluta al trasporto pubblico, un numero telefonico diretto tra Ataf e vigili per interventi di rapido sblocco del tpl, un aumento dei vigili fissi in strada, la revisione dei tempi dei semafori in piazza Stazione, un controllo delle corsie preferenziali con 32 nuove porte telematiche e dotazione di cordoli” continua Xekalos. “Peccato che dopo un anno e mezzo alcune porte telematiche siano ancora da installare o da accendere.

Della necessità di chiudere immediatamente le cabine dei guidatori però non ne fa menzione, come non dice niente sul corretto funzionamento o meno del pulsante per la chiamata diretta della polizia e questo perché non possiede queste informazioni, scaricando tutta la responsabilità sull’azienda e sulla Regione Toscana”.

“Chissà da dove gli sarà venuto in mente di usufruire dei nuovi agenti della Polizia Municipale a tutela della sicurezza degli autobus” ironizza la capogruppo del Movimento 5 Stelle. “Sicuramente non sapeva che a Livorno già da tempo i vigili affiancano i controllori, una volta a settimana, contro i vandali e chi non paga il biglietto”.