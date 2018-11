Imprevista interruzione idrica nel Comune di Santa Croce Sull'Arno

Acque SpA comunica che, a causa di una perdita occulta sulla rete di distribuzione nel Comune di Santa Croce sull’Arno, oggi giovedì 29 novembre è in corso un’interruzione idrica nelle seguenti strada della parte nord di Staffoli: vie Bocciardi, Casoni, Sartini, Tramontano, Spedaletto e limitrofe. Abbassamenti di pressione e temporanei disagi potranno verificarsi nella restante parte della frazione.

Al momento i tecnici stanno ancora ricercando la perdita e proseguiranno le operazioni anche nel corso della notte.

Tuttavia, sia per le caratteristiche dell’area in cui si ritiene sia situata la perdita sia per le condizioni di assenza di luce, al momento è possibile prevedere l’orario di ripristino del servizio idrico solo nel corso della mattina di domani 30 novembre.

Nel frattempo, si sta allestendo un punto di approvvigionamento sostitutivo nei pressi dell’incrocio tra le vie Casoni e Livornese (zona banchetto Coldiretti); inoltre, sarà regolarmente in funzione la fontana pubblica in piazza Panattoni (davanti la chiesa).

Scusandosi per i possibili disagi, si invita le utenze coinvolte a contattare il numero verde 800 983 389 per aggiornamenti ed informazioni

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa

