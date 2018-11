Potrebbe andare Peccioli, chiusura con Lucia Annunziata: tanta partecipazione per gli eventi sul giornalismo

Venerdì 30 novembre Lucia Annunziata, una grande firma del giornalismo italiano, sarà la protagonista del quinto e ultimo incontro della prima edizione di Potrebbe andare Peccioli, un ciclo di conferenze a cura di Luca Sofri.

Sofri spiega i motivi che lo hanno spinto a ideare l’iniziativa "Siamo in tempi di grandi cambiamenti su molte scale dal piccolo, al nazionale, al mondiale. È interessante capire come persone, che per lavoro raccontano questi cambiamenti, affrontano tutto questo, quali riflessioni fanno e quali strumenti mettono sul piatto di tutti quanti per cercare di capire meglio cosa sta succedendo".

Dal 4 ottobre si sono succedute firme di rilievo del giornalismo e dell’informazione nazionali: Concita De Gregorio, Corrado Formigli, Mattia Feltri, Peter Gomez hanno parlato di sé, delle loro prime esperienze nel mondo del giornalismo, delle loro aspirazioni, delle delusioni, della storia politica ed economica italiana e dei suoi protagonisti passati e odierni, in un’atmosfera rilassata ed molto partecipata dal pubblico in sala.

Lucia Annunziata è uno dei volti storici e più noti della Rai. Nata a Sarno l’8 agosto 1950, dopo la laurea in filosofia nel 1976 diventa giornalista professionista e vola negli Stati Uniti d’America come corrispondente dall’estero per il quotidiano di sinistra Il Manifesto. Successivamente passa a La Repubblica, seguendo dapprima gli eventi riguardanti l’America centrale e latina, dopodichè le viene affidata la situazione mediorientale, trasferendosi così a Gerusalemme. Nel 1993 viene ingaggiata dal Corriere della Sera e ritorna negli Stati Uniti d’America.

Nel 1995 rientra in Italia e fa il suo debutto nelle vesti di conduttrice televisiva, conducendo su Rai Tre il programma “Linea tre”. Nel biennio 1996-’98 ricopre il ruolo di direttore del TG3 e da marzo 2003 a maggio 2004 diventa Presidente della Rai. Torna in Rai l’anno seguente per condurre su Rai Tre il talk show domenicale “In mezz’ora”, ancora oggi programma di punta della terza rete e condotto sempre da Lucia Annunziata. Nel 2006 è stata insignita del titolo di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Dal 2012 è direttrice della rivista online Huffington Post Italia, versione locale del blog americano diventato in breve tempo uno dei siti più seguiti del mondo.

L’incontro si svolgerà presso gli Spazi Anfiteatro Fonte Mazzola, una nuova struttura, frutto del recente restauro architettonico dell’antico casolare all’ingresso dell’Anfiteatro che ospita nel periodo estivo la rassegna 11Lune.

Per informazioni contattare la Fondazione Peccioliper: 0587 672158, http://www.fondarte.peccioli.net, Facebook: Fondazione-Peccioliper, Twitter: @peccioliper

Fonte: Fondazione Peccioliper

