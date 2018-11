Al via la Antica Fiera di Carmignano

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’Antica Fiera di Carmignano: tre giornate di festa (1, 2 e 4 dicembre) nelle piazze di Carmignano e nelle ex Cantine Niccolini, con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Fichi secchi, olio, vino e altri prodotti dell’agricoltura locale faranno mostra di sé accompagnati da eventi culturali, esposizioni d’arte, mercatini, stand gastronomici, show coking, laboratori e teatro, esposizioni di trattori vecchi e nuovi, animali da stalla e da cortile.

La fiera prenderà il via sabato 1 dicembre con tante iniziative, gratuite, per tutti i gusti e tutte le età. Dalla mattina alle 9 e fino alle 19, nel parcheggio di Santa Caterina ci sarà l’esposizione di trattori, animali da stalla e da cortile. In piazza Vittorio Emanuele II (ore 9 – 19) mercato dell’olio nuovo e dei prodotti di Carmignano e mercatino natalizio e dell’antiquariato. Dalle 9.30 alle 19 nelle ex Cantine Niccolini arriva “Io Creo Natale”, la mostra mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile. In piazza saranno poi presenti stand gastronomici.

Alle 10 in Sala Consiliare appuntamento con “Per un olio sincero. Filtrazione dell’olio extravergine di oliva: aspetti tecnici e qualitativi”, una conferenza realizzata in collaborazione con l’agronomo Ugo Damerini, curata dal professor Alessandro Parenti e dal dottor Lorenzo Guerrini. Durante l’incontro si discuteranno i vantaggi e gli svantaggi delle più diffuse tecniche di filtrazione e i loro effetti sulla qualità dell’olio di oliva.

Alle 12.30 e alle 15 in piazza G. Matteotti da non perdere le esibizioni di falconeria a cura del falconiere. Alle 16 in sala consiliare si terrà invece un incontro su “La cioccolata del Granduca. La squisita scoperta di Francesco Carletti”, iniziativa curata dal gruppo AttivaMente. Seguono assaggi di cioccolata. I più piccoli potranno divertirsi al Museo della Vite e del Vino con “Riciclo con sorpresa”, laboratori creativi natalizi a cura dell’associazione Pandora (ore 16.30 e 17.30, prenotazioni in loco. Età da 5 anni in su).

Alle 17.30 spazio alla grande novità di quest’anno: lo show coking in piazza “Allacciate i grembiuli! Oggi cucino io”. Ai fornelli il pasticcere della storica bottega di Carmignano “I’ Fochi” Giovanni Bellini, che preparerà tre tipologie di biscotti tipici, seguiranno assaggi.

Saranno poi allestite due mostre: in sala consiliare “In Giro per la Toscana”, mostra fotografica a cura di Aldiviero Cappuccini, fotoamatore e autodidatta nato a Cortona e residente a Carmignano, che presenterà i suoi scatti, frutto di viaggi per la Toscana, nei quali ha riprodotto paesaggi, realtà e emozioni. Nella sede della Sori invece dall’1 al 9 dicembre sarà visibile “Le forme dell’acqua”, mostra di sculture della pratese Antonella Nannicini e di fotografie di Sabrina Madiai, nata a Firenze ma residente a Carmignano. Le due artiste hanno vinto il concorso “Acqua oro Blu” organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Carmignano e diretto dall’artista Mario Marasà.

I PROVVEDIMENTI PER IL TRAFFICO

In occasione dell’Antica Fiera di Carmignano, in programma sabato 1, domenica 2 e martedì 4 dicembre, il transito veicolare subirà alcune variazioni.

In particolare dalle 9 di venerdì 30 novembre alle 20 di mercoledì 5 dicembre è attivo il divieto di sosta e di circolazione nel parcheggio pubblico di Santa Caterina. Durante le tre giornate di festa, l’1, il 2 e il 4 dicembre dalle 7 alle 20 divieto di sosta e di circolazione in piazza Giacomo Matteotti e piazza Vittorio Emanuele II (lato superiore comunale, ad iniziare dal civico 11), compreso il divieto di sosta sullo stallo di carico e scarico posizionato all’uscita della piazza, all’intersezione con via del Ceppo. Martedì 4 dicembre dalle 12 alle 20 divieto di transito pedonale sul belvedere lastricato sottostante la Rocca di via Castello, per predisposizione e sparo dei fuochi d’artificio.

Mercoledì 5 dicembre, per consentire la pulizia delle strade, dalle 6,30 alle 10 divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Giacomo Matteotti, piazza Vittorio Emanuele II e via del Ceppo.

Sabato 1 e martedì 4 divieto di fermata su Largo della Repubblica (dal civico 1 al 4) per fermata provvisoria degli autobus e in piazza V. Emanuele (dal civico 11 al 16) per spazio di manovra degli autobus. Durante la tre giorni di fiera verrà inoltre lasciato un corridoio centrale o laterale per consentire l’eventuale transito dei veicoli di emergenza.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

