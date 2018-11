Appello Fai per il Monte Pisano come Luogo del Cuore

L'APPELLO DELL'ATTORE PAOLO CONTICINI

Dopo il terribile incendio che a settembre ha violato, sventrato, umiliato il Monte Pisano, distruggendo 1400 ettari di bosco e 12 abitazioni, i Comuni intorno al Monte sostengono con forza la candidatura di questo nostro luogo di bellezza come “Luogo del cuore” FAI. Si tratta di un Censimento, promosso dal FAI, che consentirà ai tre luoghi più votati di Italia di accedere a un importante contributo economico. Possono aderire tutti, gratuitamente e con una semplice firma cartacea o con un click sul sito www.iluoghidelcuore.it. Il voto e la firma sono consentiti anche ai bambini a partire dagli 8 anni di età.

C’è tempo fino a venerdì 30 novembre per aderire, ed il nostro Monte, che è terzo, ha davvero bisogno del sostegno di tutti per accedere ai fondi e tornare ad essere il luogo di bellezza naturalistica e il polmone verde che unisce due province importanti come Lucca e Pisa.

Ecco i punti dove si può firmare fino a mezzanotte di venerdi 30 novembre, che sono i seguenti:

Sarà inoltre possibile firmare stasera giovedi 29 novembre ad Artè in occasione dell’incontro con Roberto Vecchioni, a ingresso libero e gratuito, e domani sera venerdì 30 novembre al Teatro Nieri di Ponte a Moriano durante la finalissima del Barzellettiere Anffas."

