Capraia e Limite con gli occhi di chi la vive, la premiazione

Si terrà mercoledì 5 dicembre alle 21,15, presso la sede del Gruppo Fotografico Limite ( via A. Negro n.5), la premiazione del concorso fotografico Instagram “Capraia e Limite con gli occhi di chi la vive”, nato per valorizzare il territorio comunale e la comunità di Capraia e Limite, dalle bellezze naturali a quelle storiche, artistiche e culturali, passando anche per i momenti delle feste paesane e gli scorci e i tramonti della nostra campagna. A tutti è stata data ampia libertà di scelta, così da valorizzare la fantasia e la creatività.

La competizione si è svolta nel periodo 8 giugno-30 settembre ed ha registrato un’ampia partecipazione, con circa 350 foto scattate e inserite sul portale con l’hashtag #vivicapraiaelimite e inviate all’indirizzo mail fotocapraiaelimite2018@gmail.com, passaggio indispensabile per partecipare. Il concorso fotografico social è stato indetto dalla Pro-Loco Capraia e Limite, con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Le foto vincitrici sono state scelte da una commissione composta da un esperto esterno, dal presidente della Pro-Loco Capraia e Limite, dal sindaco, dalla Giunta e dall’addetto stampa del Comune di Capraia e Limite.

Questi i premi per i vincitori che saranno svelati mercoledì sera:

1° premio: fotocamera Sony Alpha 6000+ SEL-P 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS Nera

2° premio: cavalletto Swiss Pro Advance #RF-41

3° premio: Swiss Go SG-1.0 Rosso Full HD 12 megapixel LCD 2’’ custodia subacquea fino a 30 metri

-Buoni acquisto da 30,00 euro cadauno per gli altri classificati fino al 10° posto da spendere presso il negozio Ollo Store di Empoli, partner dell’iniziativa a seguito dell’accordo con la Pro-Loco Capraia e Limite.

“Siamo soddisfatti per le tante foto scattate e inviate, non è stato semplice arrivare a decretare le prime 3 e le altre da menzionare e premiare. Dopo il concorso dello scorso anno sul Castello di Capraia F.na, abbiamo pensato con la Pro Loco di ideare una nuova edizione per tutto il territorio comunale, ricco di scorci e bellezze culturali e paesaggistiche. Anche questo, a nostro avviso, è un modo per attrarre turisti e molte persone incuriosite dai luoghi immortalati negli scatti, così da poter poi pensare a itinerari alternativi ricchi di emozioni e scoperte”, commentano il sindaco Alessandro Giunti e l’assessora al Turismo Marzia Cecchi.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

