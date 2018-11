Celestino Russo, In Buona Compagnia al Teatro di Bò

Il Gruppo Teatrale 'In Buona Compagnia' propone un atto unico di Ros Terracciano: Celestino Russo. La stanza del vivere quotidiano, dove i coniugi Russo incrociano la loro esistenza con quelle di alcuni casuali personaggi del nostro tempo, è un luogo- in verità - senza tempo e, pur se collocato in una Napoli sufficientemente riconoscibile, un non-luogo. È qui che Celestino e Mariuccia, primo ed ultimo tentativo di aggregazione sociale, la coppia, ancora vivono il mondo tradizionale che li ha visti crescere, senza accorgersi di non avere più (socialmente) il permesso di invecchiare: sterili, infatti, appaiono i diverbi tra l'incompreso poeta che sogna il riconoscimento universale e la donna ritualmente salvatrice, tenutaria del focolare domestico, perché calce a riparare ferite di una struttura (il nuovo mondo) che scricchiola nelle fondamenta. In un mondo in continua trasformazione, che chiede costante impegno per il rinnovamento, ma è pronto in ogni istante a disconoscere persino se stesso, trascinato come è da una perdita di valori talmente radicata da non essere nemmeno più motivo di discussione, non c'è posto per gli eroi: in Celestino Russo nessuno salva nessuno. Ognuno vive per il proprio calcolo, la propria convenienza, e a noi non resta che ridere e domandarci se abbiamo svolto al meglio il nostro compito. Lo spettacolo andrà in scena Domenica 2 Dicembre alle ore 17:00 presso il Teatro Di Bò di Santa Maria a Monte. Per Info e Prenotazioni:371/1272850 Biglietto Euro 6

Fonte: Teatro di Bò - Ufficio Stampa

