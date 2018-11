Domenica 9 Dicembre dalle 15.00 alle 19.00 presso la Farmacia comunale de Le Melorie

si ripete il consueto appuntamento con “Cerca doni in soffitta – Babbo Natale a Le Melorie”, la raccolta di doni destinati ai bambini bisognosi in un pomeriggio di musica, giochi per bambini e l’incontro con Babbo Natale.

Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Farmavaldera, Associazione Volontari per l’Infanzia della Pediatria di Pontedera, Eliantus, Art Work Village, Pubblica Assistenza Ponsacco, Radio Cuore, Tele Idea e con gli sponsor Giardini Toscani e Pantani&Conti.



