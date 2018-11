Diritto alla privacy in ambito sanitario, il convegno a Pisa

APIHM (Associazione Privacy Information Healthcare Managers), impegnata da anni nello studio e nell'analisi dei temi legati alla regolamentazione comunitaria della protezione dei dati in ambito sanitario, organizza in collaborazione con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per domani 30 novembre un evento di rilievo nazionale presso l’Hotel Galilei a Pisa dal titolo “Diritto alla privacy e gestione sicura dei dati personali nel sistema sanitario, tra falsi miti, realtà e complessità”.

L’evento, vista l’importanza dei temi trattati e l’autorevolezza dei relatori che interverranno, è patrocinato dall’Istituto Fisiologica Clinica del CNR, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pisa, AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, COMLAS (Società Scientifica della Medicina Legale) ed Ordine degli Avvocati di Pisa, ed è Accreditato per gli Avvocati ed i Professionisti Sanitari.

All’indomani dell’entrata in vigore (il 25 maggio u.s.) del Regolamento Europeo su Data Protection e della pubblicazione del Decreto Lgsv 101/2018, che aggiorna il vecchio Testo Unico 196/2003, il Convegno propone temi di importanza strategica per le Aziende Sanitarie, che dovranno adeguare i propri trattamenti di dati alla nuova disciplina, e per tutti i professionisti sanitari, sensibili ai temi della tutela dei diritti del cittadino, tra i quali il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

Il sistema sanitario è un sistema molto critico, nel quale per essere complianti alle norme e proteggere adeguatamente l'importante patrimonio informativo da un impiego illecito dei dati sanitari, anche in caso di loro perdita accidentale o furto, sono necessari uno sforzo e un impegno non paragonabili a quello di altri sistemi aziendali. Il passaggio dalla carta al formato digitale comporta innumerevoli vantaggi ma al contempo espone inoltre il patrimonio informativo ad attacchi informatici e richiede una particolare attenzione e competenze multidisciplinari a garanzia della autenticità, integrità e corretta conservazione dei dati.

La centralità dei temi trattati e la qualità dei relatori, di varia estrazione e provenienza, rendono questo evento una importante occasione di confronto per tutti i professionisti sanitari e per tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di progettazione, valutazione e implementazione dei sistemi ICT in sanità. Per gli interessati a ulteriori informazioni consultare www.apihm.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa