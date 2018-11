Elisoccorso a San Miniato Basso per un bambino in difficoltà

Attivato l'elisoccorso Pegaso per un bambino in grave difficoltà nell'area delle scuole di via De Amicis a San Miniato Basso. Poco dopo le 14 è stato chiamato il 118 per il piccolo, di cui non si conoscono le generalità, e sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. Per le forze dell'ordine sono presenti i carabinieri della locale compagnia. Tramite il trasferimento sanitario in volo, il piccolo potrebbe venir trasferito al 'Meyer' di Firenze per le prime cure urgenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di San Miniato