Esenzioni ticket non veritiere, 800 lettere al domicilio dei cittadini pistoiesi

Stanno arrivando in questi giorni al domicilio dei cittadini pistoiesi circa 800 lettere di recupero ticket per autocertificazioni di esenzione ticket risultate non veritiere ai controlli. Si tratta di avvisi bonari con invito a regolarizzare inviati a cittadini che nel 2012 non hanno pagato il ticket dichiarando di essere esenti e che poi dai successivi controlli è emerso che non avevano diritto all’esenzione.

Eventuali osservazioni o contestazioni possono essere inviati via mail o fax ai recapiti indicati nella lettera, utilizzando il modulo allegato.

Per eventuali dubbi o ricevere informazioni, il call center della Ausl Toscana centro ha messo a disposizione il numero 840.003003, che può essere chiamato dai cittadini pistoiesi anche per fissare un appuntamento con l’ufficio recupero crediti che riceve a Pistoia, in Viale Matteotti.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia