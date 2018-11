Appuntamento con l'esorcista, padre Coli aspetta i fedeli alla Collegiata

Un incontro speciale è previsto presso la parrocchia San Pietro Apostolo di Castelfranco di Sotto con il padre esorcista incaricato dalla Diocesi di Pisa. Padre Lorenzo Maria Coli, già guardiano a Fiesole e direttore dell’Infermeria provinciale e vicario ed economo della fraternità della Parrocchia la Madonna di San Romano, incontrerà i fedeli il 29 novembre alle 21.15 presso la Chiesa della Collegiata.

Un ministero antico di consolazione degli afflitti per allontanare i demoni quello dell'esorcistato è uno dei più antichi della Chiesa e si trovano riferimenti a esso già dal mandato di Gesù agli Apostoli di 'scacciare i demoni'. "Siate temperanti, vigilate -si legge sul volantino dell'incontro -. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede".

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto