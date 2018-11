Il fil rouge tra New York e Firenze è Ellyn M. Toscano: a lei le Chiavi della Città

Ellyn M. Toscano, executive director della New York University Florence ha ricevuto questo pomeriggio le Chiavi della Città. La cerimonia di consegna si è svolta a Palazzo Vecchio alla presenza vicesindaca Cristina Giachi. Il riconoscimento è stato deciso “per le capacità e l’impegno profuso nel diffondere in generazioni di studenti la conoscenza e l’amore verso la città di Firenze”.

NYU Florence, che ha sede a Villa la Pietra, offre un programma accademico per studenti universitari durante tutto l'anno accademico. La maggior parte dei corsi di contenuto sono tenuti in inglese, mentre alcuni corsi sono offerti in italiano a studenti esperti nella lingua. Circa 375 studenti universitari per semestre studiano la storia dell'Italia e la sua straordinaria arte, letteratura, filosofia e architettura, insieme alle questioni politiche, culturali, economiche e sociali che giocano un ruolo nel plasmare il futuro dell'Europa.

Ellyn Toscano ha fondato e diretto 'La Pietra Dialogues', una serie annuale di conferenze, mostre e conferenze, e ha fondato e prodotto 'The Season', un festival culturale che ha riunito artisti, scrittori, musicisti ed intellettuali con l’ottica di produrre nuove opere d’arte che fossero in dialogo con le opere che si trovano nella villa. Prima di arrivare alla direzione della NYU a Firenze, la Toscano ha lavorato per due decenni nello staff del deputato Jose Serrano, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato di New York. Si occupava per lui dell’aspetto legale e giuridico e della comunicazione. La Toscano è stata anche membro del comitato educativo dell’Assemblea dello Stato di New York per 9 anni ed ha fatto parte di numerose istituzioni culturali tra cui il Bronx Museum e l’Accademia musicale di Brooklyn. Attualmente è nel consiglio el museo Marino Marini, consiglio del John Brademas Center di New York e nel consiglio direttivo dei Parchi Nazionali di New York.

