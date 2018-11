I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti nel comune di Pistoia in Via Bellini, a seguito di un incendio che si è sviluppato all’interno di una clinica veterinaria. L’incendio ha interessato nello specifico il reparto dei rettili. Non risultano animali coinvolti. Le cause del rogo sono in via di accertamento.

