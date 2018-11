LeU: "Sì al ponte tra Lastra e Signa, aeroporto mettea rischio la bretellina"

È da più di 40 anni che il territorio delle Signe attende un nuovo attraversamento sul fiume Arno per far fronte ai crescenti problemi di traffico e di inquinamento che gravano sui due Comuni. Lo sviluppo del nuovo aeroporto di Firenze però rischia di rendere definitivamente impossibile la realizzazione della bretellina Signa - Lastra a Signa (e quindi del nuovo ponte).

Infatti, per consentire l’ampliamento della pista aeroportuale, Toscana Aeroporti S.p.a ha proposto alle istituzioni lo spostamento dell’area naturalistica del lago di Peretola proprio sul tracciato della bretellina nel Comune di Signa.

L’avvallo della Regione Toscana al Master Plan di Toscana Aeroporti, avvenuto il 21 novembre tramite la votazione di una variante agli strumenti urbanistici regionali (Pit), ha di fatto decretato l’irrealizzabilità dell’infrastruttura stradale delle Signe.

Per questo i consiglieri comunali di Liberi e Uguali di Signa e Lastra a Signa, Valentina Quattrone e Matteo Gorini, oltre a ribadire il proprio parere contrario allo sviluppo del nuovo aeroporto di Firenze, chiedono al Comune di Signa e alla Regione Toscana di dislocare l’area naturalistica del laghetto di Peretola in un sito diverso dal tracciato della bretella individuandone uno idoneo nell’area contigua alla zona Sic del Parco dei Renai.

L’unico corridoio infrastrutturale alternativo, precipitosamente proposto dalla Giunta regionale in questi giorni, non mostra per adesso reali requisiti di fattibilità risultando peraltro inutilmente e pesantemente impattante sull’abitato di San Mauro a Signa.

Appare sconfortante la coincidenza della dislocazione del laghetto proprio lungo il tracciato di un’opera a lungo promessa e ripetutamente rinviata per mancanza di fondi.

Inoltre appare controverso come il Consiglio Regionale invece di pretendere che il piano dell’azienda societaria si adeguasse alle prescrizioni del Pit (Piano di indirizzo territoriale), abbia adeguato gli strumenti urbanistici regionali al piano dell’azienda, nonostante questa decisione recasse pregiudizio ad opere di pubblica utilità già programmate.

E’ quindi urgente la mobilitazione per la richiesta dello spostamento dell’area umida di Peretola in un luogo diverso dal tracciato della bretellina Lastra – Signa prima che la Conferenza dei Servizi, convocata per il 7 Dicembre, si esprima sul procedimento".

Fonte: Liberi e Uguali Signa e Lastra a Signa di

