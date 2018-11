Natale a Fucecchio, atmosfera da sogno per le vie del centro

Dal 2 dicembre al 6 gennaio il centro di Fucecchio sarà avvolto dal calore dell’atmosfera natalizia grazie ad una serie di eventi promossi dall’amministrazione comunale e da associazioni e contrade che hanno lavorato come sempre per allestire un cartellone ricchissimo di iniziative.

Domenica 2 dicembre sarà inaugurata Natalia, il paese di babbo Natale, in quello che oramai da alcuni anni è divenuto uno degli appuntamenti cardine del Natale a Fucecchio. Ogni anno, grazie al lavoro della Contrada Porta Raimonda che lo organizza, Natalia dimostra la capacità di rinnovarsi per offrire a grandi e piccini tanti occasioni per stare insieme e di divertimento. Domenica alle ore 10,30 apertura delle porte del paese di Babbo Natale, nel pomeriggio alle 16,15 la tradizionale Parata di Babbo Natale per le vie del centro con 100 figuranti e alle 17 cerimonia di accensione del grande Albero di Natale di 4 metri con spettacolo “Magic Christmas”. Natalia si ripeterà con tante novità anche nei giorni 8, 9, 16 e 23 dicembre fino al volo della Befana il 6 gennaio.

Una delle novità più significative del cartellone “Natale a Fucecchio” sarà rappresentata dal doppio appuntamento (15 e 22 dicembre) con Fucecchio Before Christmas. Promosso dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con il Circolo Fantasy di Vinci, organizzatore dell’oramai noto Festival dell’Unicorno, porterà nelle vie e nelle piazze il tema del fantasy e le atmosfere dei film di Tim Burton per un Natale diverso, originale, con personaggi e animazioni da sogno. I visitatori si troveranno catapultati in un borgo percorso da attrazioni di ogni genere. Sarà possibile ammirare le opere d’arte di Edward Mani di Forbice, sfilare insieme ai personaggi di Nightmare before Christmas, parlare con il Cappellaio Matto o mangiare del cioccolato con Willy Wonka.

Anche la parte alta di Fucecchio sarà protagonista per due giorni (15 e 16 dicembre) grazie all’impegno dell’Associazione Amici del Centro Storico: l’appuntamento è con Nataleinsù e quindi con il mercatino di Natale in Piazza Vittorio Veneto con tanti prodotti sia alimentari sia dell’artigianato. Saranno presenti con i propri stand anche il Movimento Shalom, gli Ortolani Coraggiosi e molte altre associazioni. Sabato 15 dicembre alle ore 17 inaugurazione dal presepe realizzato dagli studenti della scuola media “Montanelli-Petrarca” di Fucecchio. Domenica 16 dicembre dalle ore 16,30 grande attrazione musicale grazie ad un coro gospel itinerante formato da 40 elementi, il Revolution Gospel Project.

Anche la Pro Loco di Fucecchio farà la sua parte in questo Natale organizzando due mercatini arte e ingegno: il primo sarà l’8 dicembre in Via Roma, il secondo il 29 dicembre in Corso Matteotti. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato che vedrà la partecipazione di tanti espositori con prodotti del Natale e dell’artigianato.

Anche quest’anno per le vie di Fucecchio sfilerà il Trenino di Natale che tanto successo ha raccolto nel 2017 trasportando centinaia di persone per le vie del centro: quest’ attrazione è in programma nei giorni 15, 16, 22, 23 e 24 dicembre.

Sempre nel corso del mese ci saranno anche due mercati straordinari in Piazza XX Settembre dalle ore 8 alle 14: le date sono quelle del 16 e 23 dicembre.

Un altro appuntamento musicale particolarmente interessante sarà quello del 27 dicembre al teatro Pacini in Piazza Montanelli con il concerto del Toscana Gospel Festival United Voices alle ore 21,30.

Il 6 gennaio, oltre al volo della Befana (Natalia), è in programma anche la suggestiva Cavalcata dei Re Magi con partenza dalla Chiesa di ponte a Cappiano (ore 16) e arrivo alla Chiesa della Collegiata nel centro di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

