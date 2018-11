Nuovi alberi in via Nofretti. Da mercoledì asfaltatura in corso Roma

Proseguono le ripiantumazioni nei parchi pubblici della città, seguite da Euroambiente, il gestore del verde pubblico: dopo l’ultimazione dei lavori in pineta della scorsa settimana, da pochi giorni sono stati completati quelli in via Nofretti, nel parco Suor Annunziata, con la posa di cinque nuove querce e di tre frassini (prima foto) che vanno ad abbellire il parco nella zona musicisti della città e a renderlo più verde e accogliente.

Il settore Manutenzione del Comune informa intanto che dal 5 al 7 dicembre, quindi da mercoledì prossimo, dopo la festività di S.Barbara fino al termine lavori (indicativamente il venerdì, tempo permettendo), inizierà la riasfaltatura parziale del centralissimo Corso Roma, nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Balducci e viale Martini, fino all’intersezione con via Bovio e via Savi.

Contestualmente si provvederà al rifacimento integrale di via Vecchia Maona, previsto nel cronoprogramma delle strade 2018: si ricorda che proseguono senza sosta anche i lavori in via Cilea per il rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio Stampa

