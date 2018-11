Ponte del Manetti, firma in Regione verso "l'autostrada ciclabile della Piana"

Mercoledì 28 novembre, a poche ore dalla prima posa dell’elemento centrale che compone il Ponte del Manetti, il sindaco Francesco Puggelli ha firmato in Regione il patto che consentirà, entro il 2021, l’avvio dei lavori per la nascita della “autostrada” ciclabile della Piana: 38 chilometri di pista ciclabile che – grazie alle risorse fornite dalla Regione Toscana – collegherà Prato a Firenze, permettendo il potenziamento di tutte le ciclabili collaterali e secondarie per dar vita a una rete di mobilità dolce d’avanguardia.

A Poggio a Caiano i lavori interesseranno tre lotti: il primo è quello che collegherà il ponte del Manetti al ponte sulla Furba e quindi al Parco Museo “Quinto Martini” di Seano; il secondo interesserà il tratto del centro storico; il terzo collegherà il centro di Poggio a Comeana, e quindi a Signa e alla ciclopedonale dell’Arno.

“E’ davvero significativo per noi aver firmato questo patto nello stesso giorno in cui il ponte del Manetti è stato posato – dichiara il sindaco Puggelli – perché anche questa è un’opera ambiziosa e lungimirante come fu, a suo tempo, quella che ha ridato vita al ponte che collega la Villa alle Cascine di Tavola.

Ringraziamo la Regione Toscana per l’attenzione che dimostra di avere nei confronti dei progetti per lo sviluppo armonico dei nostri territori e anche il Comune di Carmignano per la collaborazione stretta necessaria, e affatto scontata, per poter gettare le basi di progetti come questo. La firma di questo patto è inoltre la dimostrazione che non ci fermiamo mai e che vogliamo dare maggiore forza al nostro territorio, sia rispetto allla valorizzazione turistica che rispetto alla ruolo di crocevia che Poggio ricopre nell’Area metropolitana. Questa nuova “autostrada” ciclabile non solo creerà una possibile alternativa all’uso dell’auto per i nostri spostamenti quotidiani – conclude il sindaco - ma rappresenta una grande opportunità turistica: basta pensare che da piazza della Signoria sarà possibile arrivare in bicicletta a visitare la Villa medicea di Poggio a Caiano per poi attraversare il ponte del Manetti e proseguire verso Prato e la Valbisenzio”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa

