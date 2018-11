Il presidente Mattarella a Firenze per l'inaugurazione dell'anno accademico

Due gli appuntamenti del Capo dello Stato: inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019 dell’Università di Firenze e visita dell’Ospedale Meyer. Un unico accredito stampa per i due eventi, da richiedere online sul sito della Prefettura.

PROGRAMMA E INDICAZIONI

Nella mattina, il Presidente della Repubblica presenzierà alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019 dell’Università di Firenze, che si svolgerà alle ore 11 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (programma su www.unifi.it).

Nel pomeriggio, il Presidente visiterà le famiglie e i bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Meyer. I giornalisti e foto-cineoperatori accreditati, che dovranno giungere entro e non oltre le ore 14, avranno uno spazio loro dedicato nella stanza al piano terra, solitamente adibita alla Diagnosi prenatale, attrezzata con Wi-Fi, dove potranno aspettare l’arrivo del Presidente. Alle 14.45 circa potranno recarsi all’ingresso dell'Ospedale dove, alle ore 15, è previsto l’arrivo del Presidente che incontrerà le autorità e proseguirà subito per i reparti dove la stampa non potrà seguirlo. Giornalisti e foto-cineoperatori potranno fare rientro nella stanza dedicata e attendere il termine della visita, quando sarà previsto, alle 15.45, un momento di saluto del Presidente nella grande Hall Serra, dove la stampa avrà uno spazio riservato.

