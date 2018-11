Problema al sistema delle caldaie, 4 persone intossicate da monossido. Evacuate 5 famiglie

Personale della sede centrale di Pisa sta intervenendo dalle ore 18 a Pisa, in via Verità, per una intossicazione da monossido di carbonio. A causa del cattivo funzionamento del sistema di evacuazione fumi delle caldaie dei singoli appartamenti del condominio, 4 persone sono state ricoverate in ospedale per una intossicazione. Per altri 5 nuclei familiari sia è reso procedere alla diffida all’utilizzo delle caldaie. Tutti gli occupanti hanno già trovato una sistemazione da parenti e familiari nell’attesa della degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del sistema di evacuazione fumi.

