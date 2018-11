Rifiuti alla ex Decoindustria, si cerca un'impresa per lo smaltimento

Il Comune di Cascina ha pubblicato l'avviso esplorativo con cui richiede agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per affidare il servizio di rimozione e smaltimento del rifiuto stoccato nel serbatoio "D6" della ex Decoindustria, che si trova in via dei Fossi doppi a Santa Stefano a Macerata. Il servizio da affidare comprende anche lo smantellamento dello stesso serbatoio.

L'avviso è stato pubblicato sulla piattaforma del sistema telematico acquisti della Regione Toscana “Start” (https://start.toscana.it) attraverso la quale devono pervenire, in modalità telematica, le manifestazioni di interesse, tassativamente entro le ore 13 dell'11 dicembre 2018.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta per uno o più lotti in cui è suddivisa la gara.

Per conoscere i requisiti di idoneità professionale richiesti agli operatori e per ogni altra informazione in più relativa al bando, prendere visione dell'avviso sulla piattaforma Start, una copia del quale è disponibile anche sul sito www.comune.cascina.pi.it (nella sezione “Amministrazione trasparente” cliccare sul link “Bandi di gara e contratti” e poi sulla voce “Avvisi”).

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

